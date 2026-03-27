Юрист Русяев: некачественно выполненный маникюр можно не оплачивать

27 марта
Клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.
По его словам, маникюр является бытовой услугой и на него распространяются нормы закона "О защите прав потребителей". Согласно статье 29, можно отказаться от оплаты выполненной работы при обнаружении недостатков либо потребовать их безвозмездного устранения.
Есть еще один нюанс: когда клиент заранее согласовал с мастером конкретный дизайн, показал образец, а результат оказался заметно другим, это уже расценивается как отступление от условий договора. В этом случае можно требовать переделать маникюр, снизить цену услуги или отказаться оплачивать работу, отметил юрист.
Он добавил, что те, кто уходит молча после процедуры и не фиксирует плохой маникюр, совершают большую ошибку. В этом случае требовать какой-либо компенсации за услугу будет очень сложно, потому что салон может ссылаться на то, что клиент принял услугу без замечаний.
"Поэтому действовать надо сразу на месте. Для начала собрать доказательства: фото и видео результата при хорошем освещении и отметкой о дате и времени, скриншот референса, а если возможно, то и заручиться показаниями свидетелей", – отметил юрист.
Далее следует написать претензию, зафиксировав то, что не устроило в услуге: "форма ногтей разная", "цвет не соответствует образцу" и так далее. Документ надо оформить в двух экземплярах и вручить администратору с отметкой о принятии с датой, подписью и печатью при наличии, подчеркнул эксперт.
Требование о возврате денег или уменьшении цены салон обязан рассмотреть в десятидневный срок. Если ответа нет или поступил отказ, следующий шаг – жалоба в Роспотребнадзор и обращение в суд, заключил Русяев.
