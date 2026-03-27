27 марта, 18:29

В мире

В Испании провели эвтаназию девушке, парализованной после попытки самоубийства

Фото: nypost.com

25-летняя жительница Испании Ноэлия Кастильо умерла после проведения эвтаназии, сообщила христианская ассоциация юристов Abogados Cristianos на странице в соцсети X.

Ноги девушки были парализованы из-за попытки самоубийства, которую она совершила после группового изнасилования в 2022 году, писала газета New York Post. Девушка получила право на эвтаназию в результате длительного судебного процесса – ее отец при поддержке ассоциации юристов выступал против процедуры.

В итоге комиссия специалистов признала состояние девушки "необратимым", сопровождающимся "сильной зависимостью, болью и хроническим страданием". После проведения процедуры в Abogados Cristianos призвали политиков срочно изменить закон об эвтаназии, чтобы не допускать повторения таких случаев.

Закон об эвтаназии действует в Испании с 2021 года и допускает оказание помощи в прекращении жизни при наличии тяжелого и неизлечимого состояния, сопровождающегося страданиями.

Кроме того, эвтаназия разрешена также в Канаде, где подобная практика вызывает споры среди местных жителей. Уточнялось, что власти Канады предлагают пройти эвтаназию даже людям с излечимыми болезнями, стоимость лечения которых будет высокой, а процесс долгим. Возмущение жителей прослеживается в соцсетях и местной прессе.

