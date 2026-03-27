27 марта, 16:56

Транспорт

Интервалы движения увеличены на 1-м регулярном речном маршруте в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электросуда 1-го регулярного речного маршрута следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что маршрут необходимо планировать заранее.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируют спустить на воду 8 электросудов проекта "Москва 1.0". Производить и обслуживать их будет Московская верфь, которую открыли в районе Нагатинский Затон.

Она стала самым современным предприятием по производству электросудов в стране. На данный момент там собирают уже 4 таких судна.

Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки и электросуда для прогулочных маршрутов. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту. Строить его начнут в 2027 году.

"Новости дня": новые электросуда назовут в честь исторических мест Москвы

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

