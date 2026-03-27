Интервалы движения увеличены на 1-м регулярном речном маршруте в Москве

Электросуда 1-го регулярного речного маршрута следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что маршрут необходимо планировать заранее.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируют спустить на воду 8 электросудов проекта "Москва 1.0". Производить и обслуживать их будет Московская верфь, которую открыли в районе Нагатинский Затон.

Она стала самым современным предприятием по производству электросудов в стране. На данный момент там собирают уже 4 таких судна.

Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки и электросуда для прогулочных маршрутов. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту. Строить его начнут в 2027 году.

