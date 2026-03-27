Физик Ожаровский объяснил, защищают ли экранирующие банданы с маркетплейсов от излучения

Экранирующие банданы могут защитить от электромагнитного излучения, но в таких головных уборах нет реальной необходимости. Об этом Москве 24 рассказал инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.

Ранее на маркетплейсах начали продавать экранирующие банданы. Производители уверяют, что такие головные уборы защищают от воздействия электромагнитного излучения бытовых приборов.

Эксперт напомнил, что в каждом современном доме есть устройства, излучающие электромагнитные волны. Они "активизируются" в тот момент, когда приборы включают в розетку.

"В этом случае речь идет об очень длинных радиоволнах, которые плохо взаимодействуют с различными веществами. Поэтому никакого вреда для живых организмов они не представляют", – пояснил эксперт.

В свою очередь, мобильные телефоны, микроволновые печи и точки раздачи Wi-Fi дают более сильное излучение, которое в определенных условиях может повлиять на здоровье. Поэтому такую технику делают по четким стандартам, благодаря которым она тоже становится безопасной, отметил физик.





Андрей Ожаровский инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Поэтому надобности в продаваемых на маркетплейсах банданах нет. Однако они действительно способны защищать голову от излучения. Для этого под тканью должна быть сетка из металла – своеобразная "клетка Фарадея", способная задерживать электромагнитные волны.

При этом потребитель может проверить, действительно ли такой товар выполняет заявленную функцию. Для этого надо завернуть в бандану мобильный телефон, а потом попытаться на него позвонить. Если сигнал не проходит, значит, товар действительно качественный и защищает от излучения, пояснил Ожаровский.

