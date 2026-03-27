Физик Ожаровский объяснил, защищают ли экранирующие банданы с маркетплейсов от излучения

27 марта, 16:37Общество
Экранирующие банданы могут защитить от электромагнитного излучения, но в таких головных уборах нет реальной необходимости. Об этом Москве 24 рассказал инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.
Ранее на маркетплейсах начали продавать экранирующие банданы. Производители уверяют, что такие головные уборы защищают от воздействия электромагнитного излучения бытовых приборов.
Эксперт напомнил, что в каждом современном доме есть устройства, излучающие электромагнитные волны. Они "активизируются" в тот момент, когда приборы включают в розетку.
"В этом случае речь идет об очень длинных радиоволнах, которые плохо взаимодействуют с различными веществами. Поэтому никакого вреда для живых организмов они не представляют", – пояснил эксперт.
В свою очередь, мобильные телефоны, микроволновые печи и точки раздачи Wi-Fi дают более сильное излучение, которое в определенных условиях может повлиять на здоровье. Поэтому такую технику делают по четким стандартам, благодаря которым она тоже становится безопасной, отметил физик.
При этом потребитель может проверить, действительно ли такой товар выполняет заявленную функцию. Для этого надо завернуть в бандану мобильный телефон, а потом попытаться на него позвонить. Если сигнал не проходит, значит, товар действительно качественный и защищает от излучения, пояснил Ожаровский.
