27 марта, 16:37

Общество
Физик Ожаровский объяснил, защищают ли экранирующие банданы с маркетплейсов от излучения

Фото: wildberries.ru

Экранирующие банданы могут защитить от электромагнитного излучения, но в таких головных уборах нет реальной необходимости. Об этом Москве 24 рассказал инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.

Ранее на маркетплейсах начали продавать экранирующие банданы. Производители уверяют, что такие головные уборы защищают от воздействия электромагнитного излучения бытовых приборов.

Эксперт напомнил, что в каждом современном доме есть устройства, излучающие электромагнитные волны. Они "активизируются" в тот момент, когда приборы включают в розетку.

"В этом случае речь идет об очень длинных радиоволнах, которые плохо взаимодействуют с различными веществами. Поэтому никакого вреда для живых организмов они не представляют", – пояснил эксперт.

В свою очередь, мобильные телефоны, микроволновые печи и точки раздачи Wi-Fi дают более сильное излучение, которое в определенных условиях может повлиять на здоровье. Поэтому такую технику делают по четким стандартам, благодаря которым она тоже становится безопасной, отметил физик.

Поэтому надобности в продаваемых на маркетплейсах банданах нет. Однако они действительно способны защищать голову от излучения. Для этого под тканью должна быть сетка из металла – своеобразная "клетка Фарадея", способная задерживать электромагнитные волны.
Андрей Ожаровский
инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов"

При этом потребитель может проверить, действительно ли такой товар выполняет заявленную функцию. Для этого надо завернуть в бандану мобильный телефон, а потом попытаться на него позвонить. Если сигнал не проходит, значит, товар действительно качественный и защищает от излучения, пояснил Ожаровский.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова предостерегла от использования популярных на маркетплейсах "лазерных ручек" для удаления родинок и других нежелательных образований. Неправильный выбор глубины воздействия способен сделать рубец или долго не заживающую рану.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

