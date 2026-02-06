Эксперт Евстигнеев: регулярный отказ от телефона повысит креативность

Цифровой детокс поможет включить креативное мышление и снизить уровень гормона стресса. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона. Эксперт напомнил, что этот предмет давно уже не просто средство связи, а "карманный игровой автомат" для мозга, работающий на принципе переменного подкрепления.

"Каждое уведомление и свайп ленты соцсетей – это микровыброс дофамина – нейромедиатора предвкушения и мотивации. То есть пользователь попадает в дофаминовую петлю: стимул – реакция – вознаграждение. Когда этот процесс непрерывен, рецепторы теряют чувствительность к дофамину. Итог: жизнь вне экрана кажется пресной, скучной и серой, а концентрация внимания очень сильно падает", – пояснил эксперт.

Периодический отказ от использования телефона помогает восстановить когнитивный контроль и вернуть префронтальной коре мозга способность управлять вниманием, а не реагировать рефлекторно на любой звук.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Кроме того, когда человек не потребляет контент, а просто гуляет или смотрит в окно, происходит активация пассивного режима работы мозга. А ведь именно в нем он обрабатывает накопленный опыт, строит сложные ассоциации и рождает креативные решения.

Также надо помнить, что постоянный поток новостей и уведомлений держит миндалевидное тело мозга, являющееся центром страха, в напряжении. В итоге симпатическая нервная система работает на износ. Цифровой детокс помогает переключиться в режим отдыха, восстановления и снизить уровень гормона стресса кортизола, отметил психолог.

"При организации цифрового детокса самое главное – не обрывать резко контакты, иначе это может вызвать приступ острой тревоги. Сначала следует предупредить близких и коллег о намерении побыть офлайн – это снимет собственное напряжение. Также советую приобрести обычный будильник, чтобы с утра не брать в руки первым делом телефон", – пояснил Евстигнеев.

Кроме того, важно заранее подготовить аналоговую замену гаджету: книгу, прогулку, спорт, настольные игры, иначе мозгу будет сложно без дела. К слову, его отлично переключает моторика – рисование, готовка, уборка, подчеркнул эксперт.

Для начала устраивать цифровой детокс лучше примерно на два часа, например, перед сном. Позже попытаться один выходной день полностью провести без соцсетей и мессенджеров, используя телефон исключительно для звонков. Затем стоит периодически проводить офлайн целые сутки, например, во время отдыха на даче или в походе.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В целом же советую всегда убирать телефон подальше во время еды, потому что, когда человек смотрит в экран, мозг игнорирует сигналы от рецепторов желудка и гормонов насыщения. В итоге очень легко переесть.

Также важно помнить, что для ребенка родитель, уткнувшийся в телефон, считывается лимбической системой как "отсутствующий": зеркальные нейроны не получают отклика. Как следствие, у детей повышается уровень тревожности, они могут начать вести себя плохо, просто чтобы вернуть внимание взрослого, предупредил Евстигнеев.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова предупредила, что использование смартфона перед сном может привести к недосыпу и повысить риск развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому гаджет важно откладывать за час до сна и всегда ложиться вовремя.

