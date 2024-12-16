Врач Черкасова назвала опасные последствия использования телефона перед сном

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Использование смартфона перед сном может привести к недосыпу и повысить риск развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Специалист рассказала о таком явлении, как вечерняя прокрастинация. Она распространена среди людей, которые много трудятся днем. Вечером, вместо того чтобы лечь спать, они проводят время бессмысленно, но так, как им нравится, – листают соцсети и новостные ленты.

"Люди понимают, что из-за этого не выспятся. Однако они продолжают прокрастинировать и откладывать сон, потому что не хватает времени для собственного досуга", – пояснила Черкасова.



София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Возникает сокращение длительности сна. Если оно переходит в состояние хронического недосыпа, это может грозить ухудшением общего самочувствия, эмоциональными изменениями – повышением тревожности, склонности к депрессии. Когда человек месяцами и годами вынужденно лишает себя части сна, могут быстрее развиваться сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Сомнолог также отметила, что бело-голубой свет от смартфона схож по спектральным характеристикам с дневным. Он подавляет выработку гормона – мелатонина, который необходим для погружения в сон. Поэтому воздействие яркого света может откладывать время засыпания.

"В то же время многие отмечают, что не столько свет, сколько повышенная информационная нагрузка от использования смартфона будоражит нервную систему и мешает отойти ко сну", – указала врач.

Эксперт посоветовала откладывать смартфон за час до сна и ложиться вовремя.

Ранее россиян предупредили, что смартфон в нагрудном кармане может создавать электромагнитное излучение в области сердца и со временем привести к нарушению ритма. Также опасно носить телефон в кармен брюк. Это может спровоцировать развитие воспалительных заболеваний у мужчин и изменение в репродуктивной системе у женщин.

