Невролог Мартынов: пробуждение становится тяжелым, если утром переставлять будильник

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Пробуждение становится более тяжелым, если по утрам переставлять будильник. Об этом врач-невролог Владимир Мартынов рассказал в беседе с РИА Новости.

Мартынов отметил, что каждый дополнительный кусочек сна прерывает цикл, таким образом человек чувствует себя еще более разбитым. Врач порекомендовал вставать после первого звонка будильника, не оттягивая свое пробуждение.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, какую мелодию лучше поставить на будильник. По ее мнению, подойдет приятная и постепенно нарастающая мелодия.

При этом Черкасова подтвердила, что для безвредного пробуждения лучше вставать после первого же сигнала будильника. По ее словам, несколько звонков будут лишь задерживать пробуждение человека, а потом ему придется сумбурно собираться, опаздывая на работу.