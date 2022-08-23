Косметолог рассказала о воздействии излучения смартфона на кожу

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Излучение экрана смартфона может нанести вред коже лица при длительном воздействии, рассказала косметолог, диетолог Ольга Середкина. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она пояснила, что дисплей мобильного телефона, ноутбука или телевизора производит синий свет, который не вызывает покраснения и ожогов, как ультрафиолет, а наносит вред более незаметно. По словам Середкиной, шесть часов перед экраном сравнимы по эффекту с 30-минутным пребыванием на ярком полуденном солнце без какой-либо защиты.

"Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально было показано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса", – рассказала эксперт.

Середкина посоветовала сократить время взаимодействия со смартфоном в течение дня для сохранения здоровья и красоты. Также она порекомендовала при разговоре использовать наушники и использовать уходовые средства для кожи с содержанием мощных антиоксидантов, таких как витамины B3 или C, и тональные крема.

"При выборе телефона рекомендуется принимать во внимание показатель SAR (Specific Absorption Rate) – чем он меньше, тем лучше для здоровья. Установите на экране смартфона синий светофильтр и добавьте в уходе специальные средства", – добавила Середкина.

Врач-косметолог, дерматолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко ранее заявила, что так называемые "мешки" под глазами являются следствием избытка соленой, пряной пищи, а также употребления большого количества жидкости на ночь.