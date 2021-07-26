Специалист рассказал о мерах профилактики рака кожи

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram дал советы по профилактике рака кожи, сообщает "Газета.ру".

Специалист рекомендует в первую очередь использовать солнцезащитные средства, чтобы на кожу сильно не воздействовали солнечные лучи. Также он посоветовал обследовать родинки на коже, которые могут указывать на рак.

"Каждую родинку желательно сфотографировать на смартфон, рядом должна быть линейка", – рассказал Комаровский.

По словам дерматолога Богдана Литвиненко, у детей родинки должны быть симметричными и однородными по цвету.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.