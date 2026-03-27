Путешественник Федор Конюхов вернулся в Москву из Антарктиды

Фото: ТАСС/Алиса Макарова

Путешественник Федор Конюхов прибыл в столичный аэропорт Домодедово, завершив свою экспедицию в Антарктиду на острове Смоленск, передал ТАСС.

Он прибыл на остров еще в ноябре 2025 года. Там он провел ряд научных исследований и экспериментов для определения содержания микропластика в водах и уровня загрязнения воздуха. 12 марта 2026 года Конюхов покинул остров.

"В Антарктиде я очень красиво жил, у меня там было много друзей: пингвинчики, тюлени, морские слоны, киты. <...> Я спал хорошо, кушал хорошо, на науку у меня уходило три-четыре часа в день, не спеша", – поделился путешественник после завершения экспедиции.

По его словам, на острове Смоленск он также рисовал картины и общался с морскими животными и пингвинами. Теперь он скучает по Антарктиде. Конюхов посетовал, что, если бы у него было две или три жизни, одну из них он бы провел именно на этом материке.

До этого Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Они достигли высоты в 10 678 метров. Предыдущий национальный рекорд, установленный россиянином Виталием Ненашевым, был достигнут в 2019 году и составлял 10 266 метров.

