Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на веслах

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба путешественника.

"Этой ночью (11 февраля. – Прим. ред.) лодка "АКРОС" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан", – уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что Конюхов проплыл этот путь через "неистовые пятидесятые" и "ревущие сороковые" широты. Для этого ему потребовалось 68 суток.



Экспедиция началась 1 декабря 2024 года, а самостоятельный переход на лодке из Аргентины в Австралию – 5 декабря. Путешественник планирует пройти этот путь за 200 суток.

Весельная лодка Конюхова более 20 раз перевернулась во время шторма и получила повреждения. Волны высотой до 8 метров накрывали судно во время перехода через Атлантический и Индийский океаны.

