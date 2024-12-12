Путешественник Конюхов встретит 73-летие в водах Южного океана

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский путешественник Федор Конюхов встретит день рождения в водах Южного океана, который он в одиночку пересекает на весельной лодке. Об этом РИА Новости заявил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

Как рассказал сын путешественника, 12 декабря отцу исполнится 73 года. Он уже неделю находится в океане, привык к нему и интегрировался в него.

По словам Оскара, в таких сложных экспедициях невозможно все просчитать заранее. Он считает, что всегда остаются такие факторы, как здоровье и непредсказуемое поведение океана. Сейчас Оскар отправится в Москву, а в мае намерен поехать в Австралию, чтобы начать готовиться к прибытию Федора.

"У него, конечно, титаническая стамина, выносливость советского человека. Сейчас уже таких не делают. И то, что один Федор делает, я думаю, никто из 8 миллиардов людей не повторит", – добавил Оскар.

Путешественник начал самостоятельный переход из Аргентины 5 декабря. Он планирует перейти по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии. Примерное время в пути – 200 дней. Конюхову предстоит пройти девять тысяч морских миль.