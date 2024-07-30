Федор Конюхов пробыл почти 21 день у Северного полюса и установил новый мировой рекорд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Путешественник Федор Конюхов закончил свою работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции и установив новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного центра путешествий Конюхова сообщает ТАСС.

"Всего Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км, максимальное значение составило 113,66 км (23 июля в 18:00 по московскому времени)", – указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса как по продолжительности, так и по пройденному расстоянию.

Ранее сообщалось, что Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете, достигли высоты 4 687 метров. Это на 117 метров выше установленного мирового рекорда.

До этого Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия. По его словам, единственным источником его дохода являются картины. Путешественник написал уже порядка 3 тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.