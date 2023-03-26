Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре "ФосАгро".Об этом сообщается в телеграм-канале Конюхова.

"В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 километров, что на 174 километров больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что Конюхов и Меняйло начали свое путешествие утром 24 марта в Кировске Мурманской области. На высоте 3–6 километров воздушный шар прошел через пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края.

Посадка аэростата состоялась 26 марта в 03:24 по московскому времени на взлетно-посадочной полосе аэродрома Хатанга, который находится в Красноярском крае, на 72 градусе северной широты.

В сообщении добавили, что пилоты совершили первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Кроме того, этот полет стал самым продолжительным на тепловом воздушном шаре за Полярным кругом.

Путешественник посвятил свой рекорд 20-летию всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность – ДРОЗД".

Во время путешествия максимальная высота полета достигла 5 820 метров, а максимальная скорость – 109 километров в час.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов отправился в очередное путешествие. Путешественник хочет установить рекорд по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре. Пролететь Конюхов планирует около 2,5 тысячи километров, что займет примерно 60 часов.



Путешественники Конюхов и Меняйло пролетели на воздушном шаре более 2 тыс километров

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