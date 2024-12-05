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Российский путешественник Федор Конюхов начал самостоятельный переход на лодке из Аргентины в Австралию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

Экспедиция путешественника началась из аргентинской Ушуайи 1 декабря.

"Сегодня (5 декабря. – Прим. ред.) около 11:30 по Москве Федор Конюхов стартовал в проливе Дрейка курсом на Австралию. 1 декабря мы начали буксировку лодки, а только сегодня Федор начал самостоятельное плавание: три дня стояли за островом и ждали погоду, был жесткий шторм", – рассказал сын путешественника.

По его словам, в планах Конюхова перейти по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии. Примерное время в пути составит 200 дней.

"Сейчас Федору нужно пройти 9 тысяч морских миль до Австралии. Это равно трем трансатлантическим переходам", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете, достигли высоты 4 687 метров. Это на 117 метров выше установленного мирового рекорда.