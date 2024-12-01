Федор Конюхов начал новую экспедицию по Южному океану на весельной лодке

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Путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию, в ходе которой он перейдет на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Об этом со ссылкой на его сына, руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова, сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня начали экспедицию. Начали буксировку лодки Федора Конюхова в сторону пролива Дрейка. Нам туда идти два дня. Я думаю, что мы 2 декабря достигнем точки старта в проливе Дрейк, отпустим Федора в свободное плавание, и он пойдет на Австралию", – рассказал он.

Ориентировочное время в пути составит 200 дней. Для этого путешественнику будет необходимо грести приблизительно по 15 часов в день.

Ранее сообщалось, что Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете, достигли высоты 4 687 метров. Это на 117 метров выше установленного мирового рекорда.

До этого Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия. По его словам, единственным источником его дохода являются картины. Путешественник написал уже порядка 3 тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.