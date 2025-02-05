Шторм в Южной Атлантике повредил весельную лодку путешественника Федора Конюхова

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова более 20 раз перевернулась во время шторма в Южной Атлантике и получила повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал экспедиционного штаба путешественника.

По данным штаба, волны высотой до 8 метров накрыли лодку во время 200-дневного перехода от Южной Америки до Австралии через Атлантический и Индийский океаны.

"Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они (волны. – Прим. ред.) разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке. За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и 8 раз через нос. Даже я сколько видел, но, когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно. Волны прикладывают лодку, но чувствуется, что океан начал успокаиваться. Ветроуказатель сорван, не вижу направление ветра. Запасной в носовом отсеке, туда сейчас не добраться", – такие сообщения прислал сам Конюхов по СМС, отправив их через спутниковый терминал.

На данный момент в штабе ожидают от Конюхова подробную информацию о повреждениях и поломках на лодке, после чего будут приниматься решения о дальнейших действиях в рамках экспедиции.

Конюхов в начале декабря 2024 года начал новую экспедицию, в ходе которой он перейдет на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Ориентировочное время в пути составит 200 дней. Для этого путешественнику будет необходимо грести приблизительно по 15 часов в день.

Между тем сын Конюхова Оскар рассказал, что не может связаться с отцом, лодка которого в ночь на 4 февраля попала в эпицентр шторма в Южной Атлантике. Он уточнял, что следит за лодкой отца через каналы спутникового слежения.