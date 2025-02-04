Сын Федора Конюхова: отсутствует связь с отцом, попавшим в шторм в Южной Атлантике

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сын российского путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал, что не может связаться с отцом, лодка которого в ночь на 4 февраля попала в эпицентр шторма в Южной Атлантике. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам сына путешественника, высота волны – примерно 9 метров. Однако он рассказал, что следит за лодкой отца через каналы спутникового слежения.

Экспедиционный штаб уточнил, что Конюхов ранее отправлял небольшие сообщения и рассказывал, что управляет лодкой вслепую из-за поврежденного ветроуказателя. При этом у путешественника есть запасная деталь, но ее можно установить лишь при благоприятных погодных условиях.

"Вся надежда на лодку", – подытожил сын Конюхова, комментируя ситуацию с сильным штормом.

Конюхов в начале декабря 2024 года начал новую экспедицию, в ходе которой он перейдет на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Ориентировочное время в пути составит 200 дней. Для этого путешественнику будет необходимо грести приблизительно по 15 часов в день.

