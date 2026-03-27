27 марта, 18:32

Общество

"Почта России" опровергла информацию о навязывании клиентам кредитных карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о навязывании гражданам кредитных карт не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Немногим ранее СМИ писали, что сотрудники стали навязывать клиентам кредитные карты при получении посылок. Люди рассказывали, что им якобы подсовывали бланки анкет с уже выставленным согласием, а в случае отказа не выдавали отправления.

В компании пояснили, что при оформлении единой простой электронной подписи (ЕПЭП), которую можно использовать при получении корреспонденции, клиент дает согласие на обработку персональных данных, подписывая соответствующий документ.

Гражданин также может использовать ЕПЭП при подаче заявки на кредит или другой банковский продукт по упрощенной процедуре. Однако подписанное в отделении согласие на обработку данных не является заявлением на получение банковских услуг, указали в пресс-службе.

До этого Центробанк России предложил расширить доступ к финансовым услугам в селах, в том числе предоставляя их посредством "Почты России" и пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет о базовых банковских сервисах, которые могут предоставляться не только через обычные отделения, но и в упрощенном формате – через почту или ПВЗ.

