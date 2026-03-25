Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"

Маркетплейсам, включенным в реестр цифровых платформ, необходимо будет открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях "Почты России" или доставлять заказы туда напрямую. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В министерстве уточнили, что эти требования вошли в законопроект о мерах поддержки "Почты России".

Помимо этого, согласно инициативе, платежки за жилищно-коммунальные услуги будут переведены в электронную форму и начнут приходить в личные кабинеты на "Госуслугах". Ожидается, что это поможет сократить расходы на бумагу, а сэкономленные средства направят на развитие почтовой инфраструктуры.

При этом пенсионеры и остальные льготные категории граждан, а также люди без учетной записи на портале продолжат получать бумажные квитанции. На них "Почта России" сможет размещать рекламу.

Также у нее будет доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Это право останется и у управляющих компаний. Доступ смогут предоставить другой организации, если так решат жители дома на общем собрании собственников.

В Минцифры пояснили, что такая мера поможет избежать нежелательной рекламной рассылки. Кроме того, доставка корреспонденции будет более безопасной.

Законопроект также подразумевает закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне. Таким образом, через нее можно будет доставлять юридически значимые сообщения от госорганов гражданам и бизнесу. Однако это касается только тех случаев, когда, согласно закону, россияне могут получить документы на электронную почту или в личный кабинет на "Госуслугах".

Среди мер поддержки "Почты России" также есть запрет банкам взимать комиссию с россиян, если они оплачивают услуги в почтовых отделениях.

Ранее Счетная палата выяснила, что долги "Почты России" с 2020 по 2024 год увеличились на 70%, превысив 128 миллиардов рублей. При этом расходы повысились почти на 80%, они составили свыше 10 миллиардов рублей.

Аудит компании также выявил другие проблемы, в том числе неэффективность управления, убыточность фирмы и неспособность развивать доступность услуг почтовой связи.

