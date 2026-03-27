Заселяться в отели с помощью приложения "Госуслуги" разрешат с 1 апреля 2026 года

Важные нововведения вступят в силу в России в апреле 2026 года. В частности, произойдет индексация социальных пенсий, изменятся правила перевода денежных средств, а при выдаче кредитов банки будут опираться только на "белый" заработок.

Индексация пенсий

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% и в итоге повысятся до 16,5 тысячи рублей. Они выплачиваются гражданам, которые никогда не работали или не набрали необходимый стаж, а следовательно, и индивидуальные коэффициенты. Такие выплаты также назначаются по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Кроме того, увеличение пенсий на 6,8% коснется военнослужащих по призыву, ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей знаков "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Сталинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Еще в числе тех, кому увеличены выплаты, – космонавты, летчики-испытатели, а также граждане, которые пострадали от техногенных и радиационных катастроф, включая членов их семей. В целом индексация затронет порядка 4,3 миллиона граждан, сообщили в Минтруда.

Новые правила переводов

Изменения в правилах заполнения платежных реквизитов при переводе денег вступают в силу с 1 апреля. Теперь в графе "плательщик" нужно прописывать информацию более детально: физлицам необходимо указывать полное ФИО, индивидуальным предпринимателям (ИП) – полное имя и правовой статус, юридическим лицам – полное или сокращенное наименование компании и банка, а самозанятым – полное имя, вид деятельности и ИНН.

При этом в Минфине пояснили, что новые требования действуют только для переводов в бюджетную систему (налоги, сборы, штрафы), а также на казначейские счета. На операции между гражданами правила не распространяются.

Новое требование при выдаче кредита

С 1 апреля банки больше не смогут учитывать неофициальные доходы заемщиков при расчете их долговой нагрузки (соотношения ежемесячных платежей по кредитам к доходу).

Как отметил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью РИА Новости, ранее кредитные организации могли опираться на любые сведения о доходах клиента: справки по форме банка, выписки по счетам и даже устные заверения. Теперь для расчета показателя долговой нагрузки организации обязаны использовать только данные из системы "Цифровой профиль", поступающие от Федеральной налоговой службы и Социального фонда.

Кроме того, надзор за операторами сервисов рассрочки с 1 апреля переходит к Банку России. Теперь компании, работающие в этой сфере, обязаны предоставлять в ЦБ бухгалтерскую отчетность. Новые правила распространяются на покупку товаров и услуг для личных, семейных и других потребностей, не связанных с предпринимательством. Однако под регулирование подпадают только специализированные сервисы рассрочки, а не соглашения между покупателем и продавцом о поэтапной оплате.

Параллельно с этим запрещается устанавливать разную цену на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты – через сервис рассрочки или оплаты в таком режиме либо через определенное время.

Кроме того, с 1 апреля вступят в силу нормы закона, снижающие максимальную переплату по потребительскому кредиту с 130 до 100%. Однако это касается только договоров, срок возврата по которым на момент заключения не превышает одного года.

Заселение в гостиницы

С 1 апреля вступает в силу постановление правительства РФ, которое вводит новый способ регистрации граждан в санаториях, гостиницах, домах отдыха, кемпингах, пансионатах и на турбазах.

Теперь процедуру можно будет пройти на основании сведений из документов, удостоверяющих личность, взятых из мобильного приложения "Госуслуги".

Оформление гражданства для детей онлайн

С 26 апреля вступит в силу закон, согласно которому заявление в МВД об оформлении ребенку гражданства РФ по рождению можно подавать в электронном виде.

Воспользоваться новой формой смогут законные представители несовершеннолетнего, а порядок подачи определит МВД. Ожидается, что заявление разрешат подавать через портал "Госуслуги". После рассмотрения в личный кабинет поступит уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного. При этом те, кто захочет подать заявление в бумажном виде, смогут это сделать и таким способом.

