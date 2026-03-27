В Московском зоопарке проснулись степные сурки, сообщила пресс-служба зоосада.

Зоологи увидели сурков на поверхности их вольера. До этого животные весь период спячки провели под землей, в уютных "сурчинах".

"Этой зимой погода преподнесла серьезные испытания: морозы и обильные снегопады могли затруднить пробуждение сурков. Чтобы помочь байбакам адаптироваться, зоологи заранее расчистили часть снежного покрова, уменьшив высоту сугробов", – указано в сообщении.

Это облегчило суркам выход на поверхность, а также предотвратило возможное подтопление вольера с наступлением тепла.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что сурки выглядят бодрыми и отдохнувшими. Сейчас им начинают давать стартовые корма, например, в первые два дня им дают по одному кусочку овощей – морковь, тыкву, кабачок, листья салата. Затем им дают по два кусочка и так далее, с плавным увеличением объема порций.

Акулова объяснила, что животные провели в спячке 5 месяцев, поэтому их организм нельзя перегружать. Позже в рацион добавится нежирная зерновая смесь, например зерна пшеницы, овса, ячменя.

После того как начнется лето, суркам будут давать сезонные овощи, такие как брокколи, сельдерей и другие. Помимо этого, они едят траву и ветки, растущие в их вольере.

Байбаки живут на старой территории, недалеко от вольера "Слоны", вместе с группой венценосных журавлей.

В этом сезоне сурки уснули в конце сентября 2025 года, а осенью 2024 года, из-за аномально теплой погоды они ушли в спячку только в середине октября.

В зоопарке отметили, что у сурчины 2 входа с разных сторон. Внутри животные устраивают лежанку из сена, а один из входов заделывают плотной массой из земли и сена. Подготовившись к зиме, сурки заходят в нору и заделывают второй вход изнутри.

Метаболизм байбаков во время спячки замедляется до минимума, температура тела падает до 4–5 градусов, а сердце бьется со скоростью 3–5 ударов в минуту. Кроме того, животные теряют примерно треть своего веса – в начале осени они весят около 5 килограммов, а просыпаются с весом в 3–3,5 килограмма. Обычно спячка завершается в конце марте или начале апреля, когда в Москве приходит устойчивое тепло и появляются проталины.

"Посетители зоопарка уже могут наблюдать за активностью байбаков в их вольере. Лучшее время для встречи с ними – утренние и дневные часы, когда сурки греются на солнце", – заключили в учреждении.

