Форма поиска по сайту
Новости

"Мосбилет" представил подборку главных культурных мероприятий 28 и 29 марта

Сервис "Мосбилет" в последние выходные месяца, 28 и 29 марта, пригласил гостей и жителей Москвы посетить театры, сходить на экскурсии, лекции и многое другое, передает портал мэра и правительства столицы.

Горожане и гости столицы 28 марта смогут посетить оперетту "Сильва" в Театре имени М. Н. Ермоловой, а также музыкальную программу "Вена. Музыка великих мастеров" с сочинениями Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса – отца и Иоганна Штрауса – сына в Московском доме романса.

Кроме того, в этот же день в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" пройдет занятие по выращиванию микрозелени, а в Музее космонавтики ожидается тематическая экскурсия об истории освоения космоса.

В это же время в культурном центре "Москвич" пройдет лекция о том, чем балерина Ольга Хохлова покорила художника Пабло Пикассо. Кроме того, гости мероприятия узнают родословную Елены Дьяконовой (Галы) и о роли главной музы Сальвадора Дали в создании империи художника.

29 марта в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут музыкальную сказку по мотивам русской народной сказки "Три Ивана", а в усадьбе Воронцово ожидается экскурсия об истории поместья и его владельцах.

В тот же день в парке "Зарядье" в центре "Заповедное посольство" состоится занятие о заповедниках Алтая, о природе, животных и растениях края, а также о традициях и верованиях алтайцев. 29-го числа гостей Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" ожидает концерт D’anches, которые исполнят композиции Игоря Стравинского, Клода Дебюсси и Астора Пьяццоллы.

В тот же день в концертном зале "Зарядье" в честь 270-летия со дня рождения Моцарта можно будет посетить оперу "Милосердие Тита" – последнюю серьезную оперу в творчестве известного композитора.

Билеты на перечисленные мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее москвичей и туристов пригласили в апреле посетить спектакли, объединенные темой игры. Например, 5 апреля в театре "Человек" представят спектакль "Странный господин". В этом же театре 3 и 22 апреля можно посмотреть экспериментальную постановку "Кегэн".

