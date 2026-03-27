Посол РФ заявил, что делегация ГД обсудила с конгрессменами США почти все вопросы

Делегация Госдумы в ходе второго раунда переговоров с конгрессменами США обсудила практически все запланированные вопросы. Об этом РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Он уточнил, что позднее российские депутаты встретятся с политологами.

Первая встреча российских депутатов с американскими коллегами состоялась 26 марта. Как рассказали участники переговоров, она прошла "замечательно", стороны достигли " хороших результатов". Парламентарии также договорились с конгрессменами о работе группы по связям между законодательными органами двух стран.

Кроме того, парламентарии и конгрессмены обменялись символическими подарками, в числе которых были носки с изображением американского президента Дональда Трампа.