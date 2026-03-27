Новый посол РФ в Турции вручил в МИД копии верительных грамот

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Назначенный посол России в Турции Сергей Вершинин вручил в турецком МИД копии верительных грамот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

Дипмиссия напомнила, что указом Владимира Путина Вершинин с 20 февраля освобожден от должности замминистра иностранных дел России и назначен послом в Турции. На должность Вершинина, в свою очередь, назначили экс-посла России в Египте Георгия Борисенко.



Ранее новым послом России в Австралии стал Михаил Петраков. Указ о его назначении был подписан президентом РФ. С 2019 года эту должность занимал Алексей Павловский. Одновременно с этим он являлся послом в республиках Науру, Фиджи и Вануату.

Кроме того, в 2025 году Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив его от должности чрезвычайного и полномочного посла в Австрии.

