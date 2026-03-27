"Мосбилет" и "Литрес" составили рейтинг спектаклей по классическим книгам

Самым популярным спектаклем стал "Заповедник" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина по повести Сергея Довлатова, а самым популярным произведением – роман "Братья Карамазовы" Федора Достоевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование городской платформы "Мосбилет" и книжного сервиса "Литрес".

На втором месте оказался спектакль "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина в Московском академическом театре сатиры. Режиссером постановки и исполнителем роли рассказчика выступил худрук театра Евгений Герасимов. В свою очередь, постановка "Мастер и Маргарита. История любви" по роману Михаила Булгакова в Театре Сатиры режиссера Антона Непомнящего заняла третье место.

Кроме того, из литературы читатели отдают свое предпочтение Достоевскому – четыре произведения вошли в топ-10 наиболее популярных книг. На втором месте по числу продаж и скачиваний расположилось произведение "Преступление и наказание", третью позицию заняла книга Ивана Тургенева "Отцы и дети". Далее расположились "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Бесы" Достоевского, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Идиот" Достоевского, "Яма" Александра Куприна и "Мертвые души" Николая Гоголя.

Соответствующее исследование проводилось на основе данных платформы "Мосбилет" на mos.ru и "Литрес" за период с 20 марта 2025 года по 20 марта 2026 года.

В свою очередь, заммэра Наталья Сергунина рассказала, что с марта 2025 года сервисом "Мосбилет" воспользовались почти 12 миллионов человек. Благодаря этому порталу пользователи смогли приобрести 4,5 миллиона билетов в разные городские учреждения культуры.

