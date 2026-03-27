27 марта, 11:36

Культура

Сергунина: сервис "Мосбилет" привлек за год почти 12 миллионов пользователей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет", появившийся в марте 2025 года, объединил все городские учреждения культуры: музеи, театры и концертные площадки. С его помощью жители и гости столицы приобрели уже более 4,5 миллиона билетов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Сервисом воспользовались почти 12 миллионов человек. В нем представлены тысячи выставок, лекций, спектаклей и других событий. Здесь же можно зарегистрироваться на мероприятия крупных городских акций, таких как "Ночь театров", – отметила она.

В "Мосбилете" можно легко найти интересные события по дате проведения, формату, типу площадки, отдаленности от нужной станции метро. В фильтрах есть возможность настроить поиск, например только бесплатных мероприятий.

Пользователям доступны персональные рекомендации с учетом указанных предпочтений. Часть из них формируется на основе советов известных деятелей культуры.

Кроме того, можно подобрать мероприятие для ребенка в специальном разделе. На выбор – познавательные экскурсии в музеях, увлекательные представления в театрах, творческие мастер-классы в библиотеках и многое другое.

В сервисе также можно забронировать беседки в парках столицы, зимой – приобрести билет на каток, а летом – в бассейн под открытым небом.

"Мосбилет" не взимает комиссию. Если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru, то указывать данные вручную при покупке не придется – система автоматически возьмет их из личного кабинета. Билеты отображаются там же, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id". Достаточно показать их контролеру на входе на мероприятие.

При покупке билетов в театр действует система лояльности, подключенная к городской программе "Миллион призов". Подробности можно узнать по ссылке.

В честь годовщины "Мосбилет" запустил специальную онлайн-страницу, посвященную итогам прошедшего года. Для пользователей сервиса подготовили подарки – скидки на билеты на различные культурные мероприятия. Промокоды будут регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что столичные театры предлагают москвичам и туристам в апреле посетить спектакли, объединенные темой игры – в любовь, правду, будущее и самого себя.

Например, 5 апреля в театре "Человек" представят спектакль "Странный господин" – сатирическую комедию по мотивам пьесы Жан-Батиста Мольера "Господин де Пурсоньяк". Режиссер прекращает классическое произведение в остроумное исследование механизмов травли, манипуляции и подмены реальности.

культуратехнологиигород

