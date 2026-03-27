27 марта, 20:01
В Москве награждены лауреаты почетных премий "Золотая Маска"
В Москве состоялась церемония вручения почетных премий "Золотая Маска", которыми награждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, передает "Интерфакс".
"Эта церемония особенная, потому что она проходит в год 150-летия Союза театральных деятелей. А флагманским проектом нашего Союза является "Золотая Маска", – сказал президент премии и фестиваля Владимир Машков.
Также с приветствием от имени министра культуры РФ Ольги Любимовой обратился замминистра культуры Сергей Першин. В частности, благодаря выдающимся деятелям театральной сферы национальное сценическое искусство непрерывно развивается и остается интересным и увлекательным для молодого поколения, говорится в приветствии.
Лауреатами премии стали:
- президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов;
- актриса Ирина Муравьева;
- актриса Людмила Чурсина;
- худрук Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин;
- режиссер Борис Гранатов;
- худрук Архангельского молодежного театра Виктор Панов;
- актриса Государственного русского драмтеатра имени Н. А. Бестужева Нина Рыжова (Туманова);
- артистка Тверского академического театра драмы Наина Хонина;
- артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Сергей Мигицко;
- оперный певец Александр Ворошило;
- заслуженный деятель искусств Вероника Косенкова;
- французская актриса театра и кино Фанни Ардан.
При этом впервые "Золотой маской" наградили город. По словам Машкова, награду вручили Москве за существенную поддержку театрального искусства.
Ранее в столице выпустили новую карту "Тройка", посвященную Российской национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска", приуроченную ко Всемирному дню театра. Новый проездной уже представлен в каталогах на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная".