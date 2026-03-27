В Москве награждены лауреаты почетных премий "Золотая Маска"

В Москве состоялась церемония вручения почетных премий "Золотая Маска", которыми награждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, передает "Интерфакс".

"Эта церемония особенная, потому что она проходит в год 150-летия Союза театральных деятелей. А флагманским проектом нашего Союза является "Золотая Маска", – сказал президент премии и фестиваля Владимир Машков.

Также с приветствием от имени министра культуры РФ Ольги Любимовой обратился замминистра культуры Сергей Першин. В частности, благодаря выдающимся деятелям театральной сферы национальное сценическое искусство непрерывно развивается и остается интересным и увлекательным для молодого поколения, говорится в приветствии.

Лауреатами премии стали:



президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов;

актриса Ирина Муравьева;

актриса Людмила Чурсина;

худрук Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин;

режиссер Борис Гранатов;

худрук Архангельского молодежного театра Виктор Панов;

актриса Государственного русского драмтеатра имени Н. А. Бестужева Нина Рыжова (Туманова);

артистка Тверского академического театра драмы Наина Хонина;

артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Сергей Мигицко;

оперный певец Александр Ворошило;

заслуженный деятель искусств Вероника Косенкова;

французская актриса театра и кино Фанни Ардан.

При этом впервые "Золотой маской" наградили город. По словам Машкова, награду вручили Москве за существенную поддержку театрального искусства.

Ранее в столице выпустили новую карту "Тройка", посвященную Российской национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска", приуроченную ко Всемирному дню театра. Новый проездной уже представлен в каталогах на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная".

