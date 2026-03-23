23 марта, 22:35Культура
Объявлены победители кинопремии "Ника"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Москве наградили лауреатов XXXIX Национальной кинематографической премии "Ника" по итогам 2025 года.
Церемония состоялась в театре Моссовета. Награду в номинации лучший неигровой фильм получил "К другому берегу. Станиславский в Новом свете" режиссеров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой, а лучшим анимационным фильмом стал "Булгаковъ" режиссера Станислава Соколова. Кроме того, награды получили:
- лучшая работа режиссера монтажа – Мария Лихачева, "Пророк. История Александра Пушкина";
- лучшая работа звукорежиссера – Александр Феденев, "Ветер";
- лучшая музыка к фильму – Райан Оттер, "Пророк. История Александра Пушкина";
- лучшая работа художника – Сергей Агин, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича";
- лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева, "Пророк. История Александра Пушкина";
- спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование – Игорь Золотовицкий;
- лучшая операторская работа – Данила Горюнков, "Ветер";
- открытие года – режиссер Феликс Умаров, "Пророк. История Александра Пушкина";
- лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова, "Чистый лист";
- лучшая мужская роль второго плана – Владимир Машков, "В списках не значился";
- лучшая сценарная работа – Петр Луцик, Алексей Саморядов, "Ветер";
- лучший сериал – "Хроники русской революции", режиссер Андрей Кончаловский;
- специальный приз "Честь и достоинство" – Алла Сурикова
- лучшая женская роль – Светлана Крючкова, "Двое в одной жизни, не считая собаки";
- лучшая мужская роль – Константин Хабенский, "Здесь был Юра";
- лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе, "Лермонтов";
- лучший игровой фильм – "Ветер", режиссер Сергей Члиянц.
Ранее стало известно, что 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в 2026 году с 16 по 23 апреля. Как рассказали организаторы, мероприятие состоится на территории киноцентра "Октябрь".
Дату, когда можно будет подать заявку для участия в конкурсных и внеконкурсных программах мероприятия, планируется сообщить позже.