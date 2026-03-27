Сомнолог Царева: сон при свете повышает риск развития ожирения и диабета

Сомнолог предупредила об опасности сна при включенном свете

Сон при включенном свете может привести к набору веса и развитию сахарного диабета второго типа. Об этом Москве 24 рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Ранее китайские врачи связали набор веса до 100 килограммов у двадцатилетней девушки с привычкой спать с включенным светом. Это произошло после того, как пациентка обратилась к специалистам с жалобами на лишний вес и плохое самочувствие.

Царева подчеркнула, что свет является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на качество сна.

"Чем больше света, тем меньше гормона мелатонина, который переключает организм с бодрствования на ночной отдых. Если последний проходит не в полной темноте, то процесс засыпания может увеличиться до полутора часов, нарушить режим и повлиять на качество сна", – пояснила врач.

При этом здоровый ночной отдых является базой для выработки важных гормонов и нейромедиаторов, участвующих в жировом и углеводном обменах. От них зависит дневная регуляция соотношения чувства голода и сытости, добавила сомнолог.

Люди, которые не высыпаются, испытывают больший стресс, к тому же у них меняется баланс гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод. Из-за этого к вечеру больше хочется есть, причем вредной пищи с повышенным содержанием углеводов и жиров.
Елена Царева
врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук

Соответственно, растет и риск набора веса, нарушения углеводного обмена и как итог – развития ожирения и сахарного диабета второго типа, отметила Царева.

"Больше всего на выработку мелатонина влияет холодный свет белого или голубого спектра, а вот теплый – в меньшей степени. Однако для качественного сна в идеале надо спать в темном помещении, особенно тем, кто чувствителен к свету", – подчеркнула врач.

Последние, по одной из теорий, как раз и становятся совами из-за повышенной восприимчивости. Любой вечерний свет, даже излучаемый Луной, они считывают как достаточно интенсивный, поэтому долго не могут уснуть, пояснила Царева.

Ранее врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова рассказала, что если дети регулярно бодрствуют после полуночи, нервная система начинает работать в режиме стресса. Это чревато возникновением трудностей с обучением, запоминанием нового материала и появлением раздражительности.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

