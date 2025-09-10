Новым генконсулом РФ в Нью-Йорке назначен Алексей Марков

Фото: mid.ru

Новым генеральным консулом России в Нью-Йорке стал Алексей Марков. Соответствующий указ издало министерство иностранных дел.

Марков родился в 1980 году. У него два высших образования. Первое он получил в 2002-м, окончив Коломенский педагогический институт, а второе – в 2003-м, получив диплом Московской академии экономики и права.

Дипломатическую карьеру Марков начал в том году. Работал на различных должностях как в центральном аппарате министерства, так и за границей. В частности, с 2013 по 2020 год занимал посты второго секретаря, первого секретаря, советника и старшего советника в генеральном секретариате МИД.

С 2020 по 2024 год был начальником отдела в департаменте Северной Америки, а в 2024–2025 годах служил генеральным консулом России в Хьюстоне США.

В июне 2025 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.

Ранее Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от должности посла России в Турции. Причем о завершении своей работы на этой должности тот сообщил за два месяца до этого. Экс-посол выразил благодарность турецкому правительству, МИД и народу за содействие в выполнении его миссии.

До этого президент освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Сам дипломат объяснил уход со службы возрастом и пенсией.