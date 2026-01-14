В Калуге возбуждено уголовное дело после обнаружения иглы в шоколадном батончике

Фото: vk.com/evgenia_family

Уголовное дело о покушении на умышленное причинение вреда здоровью возбуждено в Калуге после обнаружения иглы в шоколадном батончике. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

В настоящее время по факту произошедшего проведены судебные экспертизы. Также запланированы дополнительные исследования, после которых будет принято решение по закону РФ.

"Дознание продолжается, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию", – добавили в ведомстве.

Об инциденте стало известно в ноябре 2025 года. Многодетная мама из Калуги Евгения Цапенко сообщила, что ее дочь нашла иголку в батончике Mars, который был куплен в супермаркете.

Женщина заявила, что ребенок чудом не откусил часть шоколадки, а разломил ее пополам. В результате женщина обратилась в полицию.

