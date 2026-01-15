Диетолог Мухина: привычка питаться перед сном грозит диафрагмальной грыжей

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Привычка поздних ужинов прямо перед сном грозит серьезными последствиями для здоровья, например грыжей. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT.

"У нас есть важная мышца, которая называется диафрагма. Она отделяет органы грудной клетки от брюшной полости. Там есть диафрагмальное отверстие, через которое проходит пищевод, трахея, аорта. И пищевод переходит сразу под диафрагмой в желудок", – начала эксперт.

Если человек ест на ночь и располагается в горизонтальном положении, часть желудка может затянуться в отверстие диафрагмы. Это, в свою очередь, вызовет диафрагмальную грыжу, при которой часть желудка передавливается.

"В итоге содержимое желудка начинает выбрасываться в пищевод, а его слизистая не приспособлена для того, чтобы выстоять против желудочной кислоты", – пояснила Мухина.

Последствия также могут привести к отрыжке и изжоге, а в более серьезных случаях – к проблемам с венами в области пищевода.

Чтобы избежать таких ситуаций, врач рекомендовала не есть за три часа до сна. Она обратила внимание на то, что пить воду и другие жидкости разрешается.

При этом пропуск ужина в целом вызывает у организма стресс и приводит к долгому засыпанию, рассказывал ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, голод активизирует в организме работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола – гормона стресса.

Эксперт рекомендовал для последнего приема пищи отдавать предпочтение продуктам, которые содержат легкоусвояемый белок, например курице или индейке. Также можно съесть 20–30 граммов орехов или банан, содержащие триптофан, усиливающий синтез мелатонина.

