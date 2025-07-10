Врач Соломатина объяснила, при каких проблемах со здоровьем не хочется завтракать

Молодые люди, которые не завтракают, склонны к депрессии и тревожности, выяснили ученые. Чем еще опасен отказ от такого приема пищи и что особенно важно есть по утрам, расскажет Москва 24.

Без аппетита

Регулярный пропуск завтрака связан с повышенными рисками психологических проблем у молодежи. К таким выводам пришли ученые из Гонконга, проведя анализ пищевых привычек среди 3 154 человек в возрасте от 15 до 24 лет. Научная статья опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи заметили, что чем чаще человек игнорирует утренние приемы пищи, тем выше его импульсивность и хуже концентрация. При этом трудности с удержанием внимания являются одним из ключевых симптомов тревожно-депрессивных расстройств, говорится в статье.





из текста исследования После ночного сна, в момент пробуждения, содержание глюкозы в крови, как правило, самое низкое. Если не привести уровень сахара в норму, это может негативно сказаться на когнитивных функциях в течение дня и привести к ухудшению психического здоровья.

Также нежелание завтракать может возникать при сбитом режиме питания, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она пояснила, что после позднего и тяжелого ужина организм не успевает переварить остатки еды к утру, а потому чувство голода попросту не возникает. В таких случаях принуждать себя хотя бы к минимальному перекусу не стоит, иначе пищеварение начнет работать еще хуже.

"Завтраки пропускают и те, кто страдает от запоров, проблем с кишечником, печенью. Состояние бывает и при наличии нарушенных центров насыщения, а также после перенесенных инсультов", – добавила эксперт.

При нормальном образе жизни, сочетающем сбалансированный рацион и качественный сон, желания отказаться от приема пищи быть не должно, указала Соломатина.

Восстановить питание

В целом же завтрак полезен для здоровья, поскольку заряжает энергией, улучшает память и работоспособность, а также снижает тягу к вредным перекусам, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Чтобы стимулировать желание завтракать, лучше оставлять 3–4 часа между последним приемом пищи и сном. А по утрам рекомендуется выпивать 200–300 миллилитров теплой воды – это стимулирует перистальтику кишечника.

"Если полноценный завтрак кажется тяжелым, можно начать с небольшого количества продуктов. Например, яблока, йогурта или горсти орехов, чтобы таким образом "запустить" метаболизм", – сказала Русакова.

В идеале же утренний прием пищи должен включать белок: вещество, в частности, есть в яйцах, твороге, греческом йогурте, тофу или куриной грудке, отметила врач. Не менее важны полезные жиры, содержащиеся в авокадо, лососе, семенах чиа. Наконец нельзя забывать о сложных углеводах, источником которых является овсянка, цельнозерновой хлеб, гречка, а также о клетчатке – ею богаты шпинат, ягоды и отруби.

"А из напитков подойдет вода с лимоном, зеленый чай, свежевыжатый сок и кофе", – добавила врач.

Напротив, избегать по утром рекомендуется любых сладких продуктов, заметила Елена Соломатина. В противном случае пища спровоцирует в организме выброс инсулина, который по итогу приведет к падению глюкозы в крови и, как следствие, быстрой утомляемости.