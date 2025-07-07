Врач Тарасова: еда на бегу вызывает у организма стресс

Фото: 123RF/iakovenko

Прием еды на бегу вызывает стресс у организма человека, приводя к заболеваниям ЖКТ и перееданию. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского университета Ольга Тарасова "Газете.ру".

"Если мы едим на бегу, у нас срабатывает система "бей или беги". Процесс пищеварения начинается еще с ротовой полости. Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, желудочно-кишечный тракт не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы", – отметила врач.

По ее словам, у организма человека начинает вырабатываться стрессовый гормон – кортизол. Из-за него пища полноценно не переваривается. После чего у человека происходит переедание.

Тарасова также заметила, что на бегу человек часто ест фастфуд, так как он удобно помещается в руке. Но это не полноценный прием пищи. В основном – это еда, которая содержит большое количество углеводов и жиров. При этом белка в ней мало. Такая еда быстро приводит к перееданию, которое влияет на весь организм, вызывая метаболические нарушения и приводит к лишнему весу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что минимальные изменения, которые могут появиться при приеме еды на ходу, – это нарушения в желудочно-кишечном тракте. Она добавила, что быстро съедая пищу, появляется тяжесть в животе. Из-за этого человек запивает еду и растворяет не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты.

"В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к нарушению микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому разраженного кишечника", – сказала доктор.

Кроме того, нельзя запивать обед чашкой кофе, так как она не дает организму усваивать железо, передает Pravda.Ru. Например, содержащееся в мясе, рыбе, печени железо усваивается легко. Однако железо из шпината, тофу и цельнозерновых продуктов – сложнее. Кофе способен блокировать его всасывание.

Чтобы помочь организму усвоить железо, необходимо сочетать его с продуктами, которые содержат витамин С. Например, человеку стоит употреблять свежие овощи, ягоды и цитрусовые.

Однако сам по себе кофе не вреден. Он способен взбодрить человека утром, стимулировать пищеварение и поддерживать сосуды в здоровом состоянии. Но кофе нужно пить в подходящее время и с умом. Идеальный момент для этого – между приемами пищи. Это позволит сохранить пользу от еды и получить удовольствие от напитка.

Ранее сообщалось, что гастрономическая усталость, при которой любимые блюда надоедают, появляется при употреблении одной и той же еды длительное время и прекращения реакции дофаминовой системы. Это происходит из-за того, что вкусовые рецепторы привыкают к еде. В связи с этим появляется сенсорно-специфическое чувство сытости.

Если организм не получает удовольствия от еды, то появляется потребность съесть печенье или чипсы. Чтобы не допустить гастрономической усталости, надо вносить разнообразие в питание.