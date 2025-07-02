Доктор медицинских наук Шевелева: лучше пить 1–2 стакана кваса в день

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Квас возбуждает аппетит и содержит группы витаминов, но лучше ограничиться 1–2 стаканами в день, рассказала завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Светлана Шевелева в беседе с aif.ru.

Специалист отметила, что квас является продуктом смешанного брожения, из-за чего в нем образуется углекислый газ и этиловый спирт. В напитках промышленного приготовления алкоголя нет, а острота вкуса появляется из-за накопления углекислоты и органических кислот. Они способствуют выделению желудочного сока, из-за чего квас стимулирует аппетит, объяснила Шевелева.

Если на этикетке указана надпись: "Квас живого брожения", то в напитке есть живые дрожжи и молочнокислые организмы. Однако для того, чтобы квас хранился дольше, производители инактивируют, то есть снижают эффективность заквасочной флоры путем нагревания. В таком случае на этикетке должно быть указано, что квас пастеризованный, отметила ученая.

Калорийность напитка, в зависимости от рецептуры, колеблется в пределах 25–45 калорий на 100 граммов. При этом, даже если в квас не добавляют сахар дополнительно, он все равно содержит природные сахара, так как в настой переходят углеводы из хлеба.

Шевелева добавила, что в напитке присутствуют витамины группы В, витамин С, органические кислоты. При этом содержание этих компонентов невелико, квас состоит из воды почти на 95%, и обманываться насчет диетических и целебных качеств не стоит.

"Поэтому 1–2 стаканов кваса в день, причем в охлажденном, а не в ледяном виде, для разнообразия рациона достаточно", – посоветовала специалист.

Она также добавила, что этот напиток никогда не включается в состав диет или лечебных столов и вряд ли может улучшать микрофлору кишечника. Он не содержит пищевых волокон, которые являются питанием для незаменимых членов микробиоты.

Квас, как и любые напитки с углекислотой, не рекомендуются для кормящих женщин, подчеркнула Шевелева. Кроме того, его лучше не давать детям до семи лет. У них еще не сформирована микрофлора кишечника, а частое употребление кваса может помешать ее развитию. Противопоказано употребление этого напитка людям, у которых наблюдаются нарушения и болезни обмена веществ.

Эксперт заключила, что квасом можно разнообразить рацион и использовать для того, чтобы охладиться в жару, но его не стоит использовать для лечения.

Квас является самой популярной заправкой для окрошки, говорится в исследовании, посвященном этому блюду. При этом около 16% опрошенных добавляют кефир, 6% используют айран, а 5 и 4% заправляют окрошку майонезом и сметаной с водой соответственно.

В список необычных ингредиентов вошли огуречный рассол, березовый сок и молочная сыворотка, которую дополняют уксусом, минералкой или горчицей.