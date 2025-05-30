"Руспродсоюз": стоимость окрошки за год выросла почти на 4%

Фото: depositphoto/lisovskaya

Средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек за год выросла на 3,8% и составила 450,9 рубля. Об этом Москве 24 рассказали в "Руспродсоюзе".

30 мая ежегодно отмечается День окрошки. За основу расчетов аналитики взяли рецепт, в который входит картофель (300 граммов), огурцы (200 граммов), яйца (4 штуки), редис (200 граммов), вареная колбаса (300 граммов), пучок свежей зелени, а также литр кваса и 80 граммов сметаны.

По данным исследования, необходимая порция картофеля в 2024-м стоила 10,9 рубля, а в 2025-м обойдется в 27,5. Огурцы же стоят 30,3 рубля против 28,6 соответственно. Нужное для рецепта количество яиц в прошлом сезоне стоило 47,9 рубля, а в этом – 39,3.

Стоимость редиса также снизилась: 47,2 рубля против 57,2, отметили в "Руспродсоюзе". 300 граммов вареной колбасы в текущем году обойдется в 166,3 рубля, тогда как в 2024-м – 157,2. В свою очередь, за пучок свежей зелени нужно заплатить 28,2 рубля (27 рублей год назад).

Говоря про основу блюда, аналитики уточнили, что литр кваса обойдется в 83,5 рубля против 82 в прошлом сезоне, а 80 граммов сметаны – в 28,6 (23,5 рубля в 2024 году).



"Руспродсоюз" Таким образом, в 2025 году средняя стоимость окрошки на четырех человек составила 450,9 рубля против 434,3 рубля годом ранее.

Бренд-шеф Григорий Мосин отметил, что выбор основы блюда зависит и от вкусовых предпочтений, и от пользы, которую человек хочет получить. Например, квас нужен для бодрости и привычного вкуса окрошки.