Шеф-повар Мосин: окрошка на минералке – для легкости, а на квасе – для бодрости

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Для бодрости и привычного вкуса окрошки в качестве основы выбирают квас, для пищеварения – кефир, для легкости – минералку. Выбор основы зависит и от вкусовых предпочтений, и от пользы, которую человек хочет получить. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на бренд-шефа Григория Мосина.

Эксперт рассказал, что в традиционной окрошке натуральный хлебный квас содержит:

витамины группы B;

аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение.

Также работе кишечника помогают дрожжи и молочная кислота. Такая окрошка освежает и тонизирует благодаря газированности. Квас из магазина часто слишком сладкий и содержит консерванты, поэтому лучше всего использовать домашний или живой, отметил Мосин.

Кефир, в свою очередь, является источником пробиотиков, которые улучшают микрофлору кишечника. Кроме того, он содержит кальций, белок и витамины D. "Кефирная окрошка" будет мягче действовать на желудок. Ее можно разбавлять минералкой или холодной водой, добавил Мосин.

Еще один вариант окрошки – на сыворотке. Это диетический вариант, подчеркнул шеф-повар. В сыворотке содержатся лактоза, кальций и магний. Она низкокалорийна и выводит токсины.

Можно приготовить окрошку и на минеральной воде. Главное, выбирать ее без газа, тогда блюдо утолит жажду и не перегрузит ЖКТ.

Мосин уточнил, что каждая окрошка хороша. Главное в блюде – свежие овощи, хорошее мясо и правильный баланс кислот и пряностей.

Ранее сообщалось, что, помимо салатов и супов, из щавеля можно приготовить легкие соусы, квасы и заправки. В гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами. Самое необычное использование – в десертах. Особенно хорошо щавель раскрывается в сочетании с шоколадом, а также его можно готовить со спаржей.

Новый урожай продукта содержит большое количество витаминов группы A, B, С, железо и фтор, а также микроэлементов, полезных организму после зимнего сезона.

