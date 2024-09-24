Диетолог Черняева: свеклу нельзя есть людям с лишним весом и диабетом

Фото: 123RF/nblxer

Свекла обладает низкой калорийностью, однако имеет в своем составе 90–99% сахарозы, поэтому ее не стоит употреблять людям с лишним весом и диабетом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марину Черняеву.

"Свекла содержит много витаминов и микроэлементов, в ней есть органические кислоты: щавелевая и уксусная. Также она богата антиоксидантами и железом, поэтому ее можно употреблять при очень большом количестве заболеваний. Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение", – рассказала она.

По словам специалиста, свеклу не следует есть в больших количествах, поскольку в ней присутствует фермент, который оказывает негативное влияние на слизистую желудка. Диетолог предупредила, что свекла может привести к обострению гастрита.

Вместе с тем она указала, что детям необходимо употреблять свеклу в ограниченных количествах, так как она может расслабить кишечник. Врач посоветовала мариновать или ферментировать корнеплод. Благодаря этому в организм будут поступать полезные ферменты, добавила Черняева.

Ранее нутрициолог Марина Макиша рассказала о пользе щавеля. По ее словам, он содержит витамины, калий, магний и бактерицидные вещества, которые нужны для нормальной работы организма. Однако врач предупредила, что у растения имеется специфический вкус из-за органических кислот и содержания витамина С, который помогает в профилактике анемии.

