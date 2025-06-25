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25 июня, 18:30

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Врач Арзамасцев: регулярный пропуск ужина может привести к расстройству сна

Врач объяснил, почему пропуск ужина приводит к расстройствам сна

Фото: depositphotos/photographee.eu

Пропуск ужина вызывает у организма стресс и приводит к долгому засыпанию. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что голод активизирует в организме работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола – гормона стресса.

"Он, в свою очередь, ухудшает синтез гормона мелатонина, который необходим для быстрого засыпания и полноценного ночного отдыха. Из-за этого долго не получается уснуть, особенно тем, кто пропускает ужин постоянно," – рассказал врач.

Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна. Лучше всего для этого подойдут продукты, которые содержат легкоусвояемый белок. Он находится в курице, индейке, рыбе. Дополнить ужин можно свежими овощами или приготовить их на пару. Порция не должна превышать 250 граммов.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Врач добавил, что также можно съесть 20–30 граммов любых орехов или банан. Эти продукты достаточно питательны, а также содержат аминокислоту триптофан. Она усиливает синтез мелатонина, помогая быстрее уснуть.

"Стоит отметить, что голод провоцирует съесть прямо перед сном что-то жирное, сладкое или жареное, причем в больших количествах. Но такая пища нарушает углеводный обмен, повышая риск развития сахарного диабета и воспаления в желудочно-кишечном тракте", – заключил Арзамасцев.

Ранее врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова рассказала, что сон в целом может ухудшиться летом. Причинами нередко становятся неправильная температура в комнате, ранние рассветы и долгий световой день.

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