Врач Арзамасцев: регулярный пропуск ужина может привести к расстройству сна

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Пропуск ужина вызывает у организма стресс и приводит к долгому засыпанию. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что голод активизирует в организме работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола – гормона стресса.

"Он, в свою очередь, ухудшает синтез гормона мелатонина, который необходим для быстрого засыпания и полноценного ночного отдыха. Из-за этого долго не получается уснуть, особенно тем, кто пропускает ужин постоянно," – рассказал врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна. Лучше всего для этого подойдут продукты, которые содержат легкоусвояемый белок. Он находится в курице, индейке, рыбе. Дополнить ужин можно свежими овощами или приготовить их на пару. Порция не должна превышать 250 граммов.

Врач добавил, что также можно съесть 20–30 граммов любых орехов или банан. Эти продукты достаточно питательны, а также содержат аминокислоту триптофан. Она усиливает синтез мелатонина, помогая быстрее уснуть.

"Стоит отметить, что голод провоцирует съесть прямо перед сном что-то жирное, сладкое или жареное, причем в больших количествах. Но такая пища нарушает углеводный обмен, повышая риск развития сахарного диабета и воспаления в желудочно-кишечном тракте", – заключил Арзамасцев.

Ранее врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова рассказала, что сон в целом может ухудшиться летом. Причинами нередко становятся неправильная температура в комнате, ранние рассветы и долгий световой день.