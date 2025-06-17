Врач Третьяков: тренд на подвешивание тела за подбородок для сна грозит разрывом артерий

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Подвешивание тела в воздухе за подбородок может привести в разрыву артерий, что грозит летальным исходом. Об этом Москве 24 рассказал врач-остеопат Илья Третьяков.

Раннее в соцсетях появились фото и видео, как пожилые жители Китая подвешивают себя за подбородок и раскачиваются в воздухе. По их словам, методика избавляет от болей в шее и остеохондроза, а также улучшает сон.

По мнению Третьякова, этот способ напоминает давно изобретенную петлю Глиссона – ортопедическое устройство для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Оно крепится за подбородок и затылок, а затем вытягивает тело.

"При этом на петле нельзя висеть, так как вес, который давит на шею, не должен превышать 10–15% от массы тела. И если повиснуть полностью, можно получить перерастяжение не только позвоночника, но и артерий, которые снабжают мозг и руки", – предупредил специалист.





Илья Третьяков врач-остеопат Более того, есть риск поломать позвонки и разорвать артерии. Все это грозит мгновенным летальным исходом.

Чтобы подвесить тело за шею полностью, нужно тренироваться годами. Как правило, этим занимаются борцы, чтобы укрепить тело, добавил эксперт.

"Если же использовать петлю Глиссона под наблюдением врача, можно избавиться от головных болей, головокружений, мигреней и метеозависимости, даже улучшить зрение", – заключил Третьяков.

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