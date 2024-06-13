Врач Шиндряева: боль в спине возникает из-за резких движений

Фото: 123RF/sasun1990

В теплое время года люди начинают заниматься различной активностью, например спортом или работой на даче. При таких занятиях резкие или неправильные движения часто приводят к боли в спине, рассказала главный врач городской поликлиники № 2 города Москвы Наталья Шиндряева.

Лето также сопровождается жарой и включенными кондиционерами в офисах, отметила эксперт, что является еще одной причиной данного недуга. Однако главным и самым частым фактором становится неправильная поза.

"Это мышечно-тонический синдром, то есть изменение тонуса мышц, которые формируют позвоночный столб. Мышцы крепятся непосредственно к черепу и проходят вдоль всей спины. <...> Изменение их тонуса может давать болевые синдромы", – цитирует Шиндряеву "Доктор 24".

Для того чтобы снять спазм, необходимо расслабить мышцы. Врач порекомендовала сон на жесткой поверхности или полу, при последнем варианте важно не допустить сквозняка. По словам специалиста, плотное спальное место позволит позвоночнику принять более физиологическое положение.

"Опора будет происходит на ягодицы, грудной отдел и затылок. Соответственно, шейный и поясничный отделы не будут соприкасаться с полом и сохранят естественные изгибы", – пояснила врач, добавив, что если не получается так спать, то можно просто полежать в таком положении около 20–30 минут в день.

Еще одним способом является нанесение мазей, содержащих нестероидные противовоспалительные средства. Однако активный массаж лучше начинать, когда болевой синдром уменьшится, подчеркнула Шиндряева. Не лишним будут занятия лечебной физкультурой и плаванием.

Как уточнила эксперт, боль в может говорить о заболевании органов брюшной полости: кишечника, поджелудочной железы, почек и мочеполовой системы. Это могут быть, например, камни или пиелонефрит.

Ранее врач-невролог Рината Богданова рассказала, как убрать боль в шее. Эксперт посоветовала разогревать больное место, когда неприятные ощущения не проходят в течение нескольких часов. Например, с болью в мышцах после тренировки поможет справиться баня. Подойдут любые разогревающие процедуры, но лучше использовать сухое тепло.