Невролог Богданов рассказал, как убрать боль в шее

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Боль в шее можно убрать с помощью холода или прогревания. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-невролога, доктора медицинских наук Рината Богданова.

Эксперт отметил, что основной причиной боли в области шеи у молодежи является неправильное положение головы. Давление распределяется равномерно, когда один позвонок находится над другим.

По его словам, зачастую во время работы за компьютером формируется неестественный наклон и переразгибание в области головы. В результате неравномерное давление на позвонки напрягает мышцы шеи, а также провоцирует болевой синдром, объяснил врач.

"При острой боли, когда человек резко повернул голову или травмировал шею, можно использовать холод. Он сужает сосуды, поэтому отек ткани уменьшается", – прокомментировал Богданов.

Эксперт посоветовал разогревать больное место, когда неприятные ощущения не проходят в течение нескольких часов. Например, с болью в мышцах после тренировки поможет справиться баня. Подойдут любые разогревающие процедуры, но лучше использовать сухое тепло, добавил медик.

Врач напомнил о классическом методе: разогреть на сковороде соль, завернуть в ткань и приложить к шее. Так сосуды расширяются, кровоток улучшается, а воспалительные вещества в мышцах быстрее перерабатываются в организме.

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