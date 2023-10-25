Стоматолог рассказала о связи боли в спине с зубами

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Боли в спине могут иметь неочевидную, но вполне реальную связь со здоровьем полости рта, поскольку идущие от зубов нервы связаны с другими частями тела. Больные зубы могут стать причиной возникновения рефлекторной боли в спинной области, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача стоматолога-ортодонта Наталью Юрченко.

"Например, заболевания зубов и десен, такие как воспаление корневых каналов, кариес или пародонтит, нередко приводят к воспалению и активации нервных рецепторов в области рта. Этот болевой сигнал может распространиться вдоль нервных путей и вызвать боли или дискомфорт в других частях тела", – отметила она.

Как указала специалист, боли в зубах могут спровоцировать изменение жевательного движения, что приведет к напряжению мышц спины. Также, по словам врача, заболевания зубов способны вызвать мышечное напряжение в лице, шеи и плечах.

Юрченко подчеркнула, что воспалительные процессы способны влиять и на иммунную систему.

"Важно понимать, что связь между зубами и болями в спине может быть довольно сложной и индивидуальной", – добавила она.

Ранее имплантолог-ортопед Сабит Алиев рассказал, с какого возраста стоит показывать ребенка стоматологу. Он считает, что подходящий возраст для первого приема у стоматолога – два года. К этому времени у ребенка уже сформированы до 20 молочных зубов, поэтому врач может осмотреть ротовую полость и дать советы по правильному уходу за зубами.

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