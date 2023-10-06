Врач рассказал, с какого возраста стоит показывать ребенка стоматологу

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Подходящий возраст для первого приема ребенка у стоматолога – два года. Об этом сообщил имплантолог-ортопед Сабит Алиев, передает "Газета.ру".

По его словам, в это время у ребенка уже сформированы до 20 молочных зубов. Доктор сможет посмотреть, ровно ли они растут, какой уход им нужен. Далее стоматолог расскажет о необходимых процедурах, чтобы в дальнейшем ребенок не мучился с зубами.

Чтобы зубы у ребенка росли ровно, Алиев рекомендует запечатывание фиссур. Он объяснил, что фиссуры – это углубления между жевательными буграми. Именно там чаще всего остаются остатки пищи и развивается кариес. Запечатывание позволит легче чистить зубы и предотвратит разрушение эмали.

Вторая рекомендация от Алиева – профессиональная чистка. Он считает, что частые зубные боли обычно происходят из-за зубного налета. Ребенок еще не очень хорошо чистит зубы, а это приводит к развитию микробов в ротовой полости и кариесу. Чтобы избежать последствий зубного налета, надо делать регулярную чистку и применять активаторы. Последние помогают исправить прикус еще в начале. Профессиональную чистку можно проводить с трех лет.

Третья рекомендация от стоматолога для здоровья детских зубов – витамины. Алиев сказал, что для правильного развития зубов ребенку нужны кальций, фосфор и витамин D. Лучше всего их принимать не по отдельности, а в составе витаминного комплекса.

В заключение стоматолог посоветовал с самого детства учить ребенка правильно пользоваться зубной щеткой и зубной нитью, говорить о вреде сахара, учить пить и есть продукты с его низким содержанием.

Ранее врач-стоматолог Артур Тумашевич рассказал, что от питья газировок через трубочку страдает задняя поверхность зубов. Все из-за ортофосфорной кислоты, которая содержится в подобных напитках.

Кроме того, вред зубам наносят и содержащиеся в лимонадах простые сахара. Они оседают на поверхности зуба, куда позже прикрепляются различные микроорганизмы и остатки пищи, причем в большом количестве.

"Доктор 24": здоровые зубы