Стоматолог рассказал, почему опасно пить сладкую газировку через трубочку

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Существует миф, что употребление сладкой газировки через трубочку не вредит зубам. Врач-стоматолог Артур Тумашевич в беседе с "Газетой.ру" опроверг это. По его словам, от питья через трубочку страдает задняя поверхность зубов. Все из-за ортофосфорной кислоты, которая содержится в подобных напитках.

"Ортофосфорная кислота – это достаточно сильный растворитель, он применяется в стоматологии в большей концентрации при постановке пломб. При большом количестве и частоте употребления лимонадов наша поверхность эмали и дентина становится более шероховатая", – объяснил специалист.

Кроме того, она приобретает микропористость, ведь кислота нарушает привычную микрофлору, минеральный состав, из-за чего поверхностно получается химический ожог. При употреблении газировки через трубочку снижается нагрузка на внешнюю сторону зуба, но внутренняя остается без защиты, рассказал стоматолог.

Он добавил, что вред зубам наносит не только ортофосфорная кислота, но и содержащиеся в лимонадах простые сахара. Они оседают на поверхности зуба, куда позже прикрепляются различные микроорганизмы и остатки пищи, причем в большом количестве.

"Это как свежий незасохший лак — все к нему может прилипнуть", – сказал врач. В результате развивается кариес или парадонтит.

В заключение Тумашевич порекомендовал не чистить зубы сразу после употребления газировки, поскольку это может привести к повышенной чувствительности и стиранию. Лучше выждать хотя бы час, чтобы на поверхности зубов сформировалась защитная пленка.

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"Доктор 24. Темы недели": Зубы