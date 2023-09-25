Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 16:01

Общество

Врач назвала лучшую диету для профилактики инфаркта

Фото: depositphotos/xload

Жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты помогут в профилактике инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, чаще всего инфаркт является следствием атеросклероза, когда на стенках сосудов образовываются бляшки. Они затрудняют движение крови к сердечной мышце. Поэтому важно употреблять продукты, которые будут препятствовать повышению холестерина и формированию бляшек.

Прежде всего нам нужна жирная морская рыба холодных морей. Там есть омега-3 жирные кислоты, которые являются антагонистами развития атеросклеротических бляшек и фактически не дают им оседать на стенках сосудов.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот также содержится в льняном масле и печени трески. Кроме того, здоровье человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника. Для нее полезны кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

"От микрофлоры зависит уровень воспаления в организме в целом. Оно окисляет клетки, повреждает сосуды, способствует образованию тромбов, а это прямой путь дальше к ишемической болезни и более серьезным последствиям. Нам важно этого не допустить", – объясняет диетолог.

Очень многое зависит от бактерий, которые проживают у нас в кишечнике. <...> Они любят есть клетчатку, грубые волокна. Это отруби, цельнозерновые каши, хлеб, овощи, фрукты. Это очень полезно для профилактики атеросклероза и инфаркта.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее пожилым россиянам рассказали, как защититься от инфаркта. К мерам профилактики относится отказ от вредных привычек вроде употребления спиртного или курения. Кроме того, рекомендуется контролировать вес и давление, а также регулярно заниматься физкультурой и меньше нервничать.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика