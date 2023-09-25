25 сентября, 16:01Общество
Врач назвала лучшую диету для профилактики инфаркта
Фото: depositphotos/xload
Жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты помогут в профилактике инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, чаще всего инфаркт является следствием атеросклероза, когда на стенках сосудов образовываются бляшки. Они затрудняют движение крови к сердечной мышце. Поэтому важно употреблять продукты, которые будут препятствовать повышению холестерина и формированию бляшек.
Большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот также содержится в льняном масле и печени трески. Кроме того, здоровье человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника. Для нее полезны кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.
"От микрофлоры зависит уровень воспаления в организме в целом. Оно окисляет клетки, повреждает сосуды, способствует образованию тромбов, а это прямой путь дальше к ишемической болезни и более серьезным последствиям. Нам важно этого не допустить", – объясняет диетолог.
Ранее пожилым россиянам рассказали, как защититься от инфаркта. К мерам профилактики относится отказ от вредных привычек вроде употребления спиртного или курения. Кроме того, рекомендуется контролировать вес и давление, а также регулярно заниматься физкультурой и меньше нервничать.
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