Врач назвала лучшую диету для профилактики инфаркта

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Жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты помогут в профилактике инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, чаще всего инфаркт является следствием атеросклероза, когда на стенках сосудов образовываются бляшки. Они затрудняют движение крови к сердечной мышце. Поэтому важно употреблять продукты, которые будут препятствовать повышению холестерина и формированию бляшек.





Елена Соломатина врач-диетолог Прежде всего нам нужна жирная морская рыба холодных морей. Там есть омега-3 жирные кислоты, которые являются антагонистами развития атеросклеротических бляшек и фактически не дают им оседать на стенках сосудов.

Большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот также содержится в льняном масле и печени трески. Кроме того, здоровье человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника. Для нее полезны кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

"От микрофлоры зависит уровень воспаления в организме в целом. Оно окисляет клетки, повреждает сосуды, способствует образованию тромбов, а это прямой путь дальше к ишемической болезни и более серьезным последствиям. Нам важно этого не допустить", – объясняет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Очень многое зависит от бактерий, которые проживают у нас в кишечнике. <...> Они любят есть клетчатку, грубые волокна. Это отруби, цельнозерновые каши, хлеб, овощи, фрукты. Это очень полезно для профилактики атеросклероза и инфаркта.

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