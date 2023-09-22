Врач рассказал, как пожилым людям защититься от инфаркта

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Внимательное отношение к своему здоровью и сведение стрессов к минимуму помогут пожилым людям защититься от инфаркта. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, в первую очередь желательно избавиться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.





Алексей Хухрев врач-терапевт По возможности нужно следить за своим весом, больше двигаться, регулярно заниматься физкультурой, контролировать давление, аккуратно пить таблетки, которые выписал врач, высыпаться, если получается.

Стрессовые ситуации повышают давление и увеличивают риск развития сердечного приступа. Поэтому пожилым людям рекомендуется как можно меньше нервничать.

"В пожилом возрасте человека из равновесия выбивают очень многие вещи, которые молодые даже не замечают. Нужно стараться не принимать все слишком близко к сердцу. Потому что слишком большое давление для изношенных сосудов – это всегда не к добру", – заключил специалист.

Ранее были названы заболевания, на фоне которых может развиваться гипертония. Например, повышенное артериальное давление часто возникает из-за ожирения. Кроме того, тот же эффект наблюдается при болезнях почек. Еще одна причина развития гипертонии – атеросклероз, поскольку при этом недуге появляются бляшки, мешающие движению крови по сосудам.

