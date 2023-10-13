Остеопат объяснил, почему опасно хрустеть шеей

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Хруст в шее является поводом для обращения к врачу. Об этом заявил остеопат Александр Евдокимов, сообщает News.ru.

По его словам, хруст, который похож на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей, остеофитов. Иногда при движении остеофиты способны вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и создавать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника, сказал врач.

Поэтому такой хруст в шее, считает Евдокимов, особенно если у человека сидячая работа, – повод обратиться к специалисту.

Остеопат напомнил, что хруст в шее бывает разным. Если он возникает у худых людей, детей и молодежи, это нормально. Такое бывает при гиперподвижности позвонка и не свидетельствует о патологии, резюмировал Евдокимов.

Ранее терапевт Елена Соломатина объяснила, что сидячий образ жизни увеличивает риск развития диабета, варикоза и болезни суставов.

Она считает, что, когда человек много сидит, у него не расходуются калории, из-за этого появляется лишний вес. А это приводит к различным болезням, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.

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