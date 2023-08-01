08:00Общество
Врач перечислила заболевания, к которым приводит сидячий образ жизни
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Сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения диабета, варикозного расширения вен и болезни суставов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Елена Соломатина.
По ее словам, при сидячем образе жизни не расходуются калории, из-за чего начинает нарастать лишний вес. Это приводит к огромному количеству болезней, в том числе диабету и сердечно-сосудистым патологиям.
От сидячего образа жизни страдают и суставы, отметила врач. Они питаются от близлежащих тканей, и если сердце плохо качает кровь, необходимые вещества просто не поступают, указала эксперт.
Чтобы избежать опасных последствий, Соломатина порекомендовала как можно чаще делать физические упражнения в течение рабочего дня. Например, сидя на стуле, следует положить ладони на бедра, сделать спину "колесом" и распрямиться обратно. Также она порекомендовала покрутить плечевой сустав в произвольном порядке.
"Неважно, что вы будете делать, это может быть любое упражнение. Главное – почувствовать, что мышцы напрягаются, суставы разминаются. Чем больше повторений, тем лучше", – подчеркнула специалист в интервью программе "Доктор 24".
Еще одна активность, которая снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, – ходьба по лестнице. Главное – сначала наступать на носок, а затем – на пятку. Благодаря этому нагрузка на суставы будет меньше, объяснила Соломатина.
По ее словам, даже если проводить некоторое время стоя, риск тяжелых последствий сокращается.
Ранее главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как снять боль в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному месту. При хронической боли оптимальнее использовать тепловые методы. Например, разогревающие мази, грелки, массаж и шерстяные повязки, перечислил специалист.
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